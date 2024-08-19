Adalet Bakanlığı, 2024 yılı için büyük bir personel alımına hazırlanıyor. Toplamda 22 bin 984 yeni personel alınacağı duyuruldu. Bu alım, adalet teşkilatında kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, bu alımlar hangi pozisyonlar için yapılacak ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte detaylar:

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımı, çeşitli pozisyonları kapsıyor:

İnfaz ve Koruma Memuru

Büro Personeli

Destek Personeli (Aşçı, Kaloriferci, Şoför)

Hemşire

BAŞVURU TARİHLERİ VE SÜREÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2023 yılından bu yana emeklilik, vefat, istifa gibi nedenlerle Bakanlıktan ayrılan toplam personel sayısının 6.976 olduğunu belirtti. Bakan Tunç, bu ihtiyaç doğrultusunda 22 bin 984 yeni personel alımının planlandığını açıkladı. Başvuruların ne zaman başlayacağı ise henüz kesinleşmiş değil, ancak ilanların önümüzdeki aylarda yayınlanması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı personel alımı için genel başvuru şartları şunlardır:

TÜRK VATANDAŞI OLMAK

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen suçlardan mahkûm olmamak

Askerlik durumu uygun olmak (Askerlik çağına gelmemiş veya muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak)

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

Sağlık raporu ile belirtilen sağlık şartlarını taşımak

KPSS'den en az 70 puan almak

Belirli yaş şartlarına uymak (İnfaz ve Koruma Memurları için 30 yaşını aşmamış olmak; diğer pozisyonlar için 35 yaşını aşmamış olmak)

KPSS TABAN PUANI

Adalet Bakanlığı alımlarında KPSS taban puanı genellikle en az 70 olarak belirlenmiştir. Bu kriter, geçtiğimiz yıllarda da geçerli olmuştur.

En güncel bilgilere Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden ve duyurularından ulaşabilirsiniz. Başvuru süreçleri ve diğer detaylar hakkında gelişmeleri takip etmek önemlidir.