Resmî Gazete’de yayımlanan iki ayrı ilana göre, alımlar zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, hemşire, teknisyen ve çeşitli destek personeli kadrolarını kapsıyor. Başvurular, 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kadro Dağılımı Şu Şekilde:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından:

1.500 sözleşmeli zabıt katibi alınacak.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü tarafından:

3.172 infaz ve koruma memuru

91 hemşire

52 teknisyen

100 destek personeli (şoför)

29 destek personeli (aşçı)

2 destek personeli (kaloriferci)

30 destek personeli (hasta bakıcı)

24 destek personeli (hizmetli)

Toplamda 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınavlar sonucunda gerçekleştirilecek.

Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:

2024 KPSS sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan alınmış olmalı.

15 Ağustos 2025 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

Adaylar yalnızca bir unvan ve bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek. Birden fazla unvan veya komisyona yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

CTE Genel Müdürlüğü bünyesindeki alımlar için başvurular e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğü bünyesindeki alımlar için ise Kariyer Kapısı Platformu’nun "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 1 Ağustos - 15 Ağustos 2025

Son başvuru saati: 15 Ağustos 2025, saat 23.59

Başvurusunu tamamlayan adaylar, e-Devlet ya da Kariyer Kapısı platformlarındaki “başvurularım” ekranından işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmekle yükümlü olacak. “Başvuru tamamlandı” ifadesi görülmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Başvurular sırasında verilen bilgilerle sunulan belgeler arasında tutarsızlık olması durumunda işlemler geçersiz sayılacak.

Sözlü veya uygulamalı sınava katılamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Bu nedenle adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet sitesinden yapılacak duyuruları düzenli olarak takip etmeleri gerekecek.

Sınavı kazanan ancak gerekli belgeleri zamanında teslim etmeyen ya da göreve başlamayan adayların sözleşmeleri iptal edilecek.