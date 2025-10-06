Adalet Bakanlığı KPSS puan şartı aranmadan en az ilkokul mezunlarından personel alacağını bildirdi.

Adalet Bakanlığı birçok ilde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunlarından personel alımı yapacağını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemeleri tarafından adliye resmi internet adresleri üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında tercüman kadrosu için başvuru şartlarının şöyle olduğu açıklandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29.05.1991 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. md. göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,

Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

En az ilkokul mezunu olması,

Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,

Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,

Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekir.