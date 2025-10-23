Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu bünyesine infaz koruma memuru alımı için başvurular bugün alınmaya başlandı. Başvuru yapmak isteyenlerin Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurusunu bugünden itibaren yapması gerekiyor.

Genel şartlar Nelerdir?

Türk vatandaşı olmak,

Son başvuru günü olan 05 Kasım 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Son başvuru tarihi itibarıyla başvurulan pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

İKM alım ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki özel şartları taşıması gerekiyor:

Kadın İKM alımı

Cinsiyeti kadın olmak.

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

160 cm. 'den, kısa boylu olmamak,

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak. (Bunlara ilişkin beyan formunun imzalı suretinin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Erkek İKM alımı

Cinsiyeti kadın olmak.

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

160 cm. 'den, kısa boylu olmamak,

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak. (Bunlara ilişkin beyan formunun imzalı suretinin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.