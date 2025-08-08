Başvurular elektronik ortamda alınmaya devam ederken, adayların ilgili ilanlara 15 Ağustos 2025 tarihine kadar başvuruda bulunabileceği bildirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere açılan 5 bin kişilik personel alımına yönelik süreç devam ediyor. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Kariyer Kapısı platformu ([https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr](https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)) üzerinden online olarak alınıyor.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre, alım yapılacak kadrolar ve kontenjan dağılımı şu şekilde:

3.172 İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

1.500 Zabıt Katibi

91 Hemşire

52 Teknisyen

100 Şoför

29 Aşçı

2 Kaloriferci

30 Hasta Bakıcı

24 Hizmetli

İnfaz ve koruma memurlarının özellikle ceza infaz kurumlarında görevlendirilmesi, zabıt kâtiplerinin ise adli süreçlerde görev alması öngörülüyor. Hemşire, teknisyen ve hasta bakıcı gibi sağlık destek personelleri de yine CTE bünyesindeki cezaevlerinde görev yapacak.

Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

Adaylar için başvuru süreci 15 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvuru süresinin uzatılması öngörülmezken, adayların belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

Başvuru Koşulları ve Süreç

İlan metnine göre, adayların başvuracağı pozisyona uygun eğitim şartlarını taşıması, arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması ve gerekli bazı fiziki şartları karşılaması gerekiyor. Örneğin, İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için belirli boy-kilo oranı şartı aranırken, zabıt katipliği için daktilo ya da bilgisayar kullanımında belirli bir hızda yazı yazma yetkinliği şart koşuluyor.

Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar sözlü ve/veya uygulamalı sınavlara tabi tutulacak. Nihai değerlendirme sonrası başarılı olan adaylar, sözleşmeli kamu personeli olarak görevlerine başlayacak.

Detaylı Bilgilere Nereden Ulaşılabilir?

İlan metni ve başvuru şartlarının tamamına Adalet Bakanlığı'nın resmî internet sitesi ile Kariyer Kapısı platformundan ulaşmak mümkün. Adayların süreci dikkatle takip etmeleri ve başvuru şartlarını eksiksiz yerine getirmeleri önem arz ediyor.