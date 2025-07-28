Kamuoyunun uzun süredir merakla beklediği açıklama, 17 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise personel alım sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Başvurular Sadece Dijital Ortamda Alınacak

Adalet Bakanlığı’nın gerçekleştireceği bu büyük çaplı personel alımına başvurular, tamamen dijital platform üzerinden yapılacak. Fiziki başvuru ya da belge teslimi kabul edilmeyecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı kariyer sayfasına yönlendirilerek tamamlayacak.

Kadro Dağılımı ve Branşlar

Bakan Tunç’un açıklamalarına göre, alım yapılacak unvanlar arasında şu pozisyonlar yer alacak:

Zabıt Kâtibi

İnfaz Koruma Memuru (İKM)

Destek Personeli (Hizmetli, Teknik Personel vb.)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Şoför, Aşçı ve Teknik Hizmet Sınıfı personeli gibi çeşitli kadrolar

Kadro ve branşların detaylı dağılımı, Resmî Gazete’de yayımlanacak ilanla netleşecek.

Başvuru Tarihleri Henüz Açıklanmadı

Adalet Bakanlığı’nın 20 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz resmi olarak duyurulmadı. Başvuru sürecine dair tüm bilgiler, önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı’nın resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecek.

Önceki Yıllardaki Şartlar Rehber Niteliğinde

2025 yılı personel alımı için özel başvuru şartları henüz yayımlanmadı. Ancak geçmiş yıllarda yapılan Adalet Bakanlığı personel alımlarında adaylarda genellikle şu kriterler aranmıştı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Sağlık durumu görevini yapmaya elverişli olmak

KPSS şartı:

Lisans mezunları için KPSSP3,

Ön lisans mezunları için KPSSP93,

Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak (Geçmiş alımlara göre).

Yeni ilana ilişkin özel nitelikler ve belgeler, resmi başvuru kılavuzunda açıklanacak.

Bakan Tunç’tan Teşekkür Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Adalet hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplam 20 bin yeni personel alımı yapacağız. Adaletin tecellisi yolunda çalışacak yeni arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.”

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı için planladığı personel alımı, adalet hizmetlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Adaylar, başvuru sürecini dikkatle takip etmeli ve resmi kaynaklardan gelecek duyurular doğrultusunda hareket etmelidir.