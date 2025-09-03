Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı paylaşımda bakanlık bünyesinde 15 bin yeni personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Başvuru sürecinin 2026 yılında 15 binlik kısım için ilana çıkacaklarını vurgulayan Bakan Tunç, personel alımının ilk etapta 7 bin 500 ve sonraki etapta 7 bin 500 olmak üzere iki etapta tamamlanacağını açıkladı.

Kadro Dağılımı Nasıl?

Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı personel alımında özellikle şu kadrolarda yoğunluk bekleniyor:

İnfaz koruma memuru (İKM)

Zabıt katibi

Mübaşir

Şoför

Teknisyen

Psikolog, sosyal çalışmacı ve sağlık personeli