Sarı-kırmızılı futbolcu Jakobs'un, Dubai'de görüntülendiği genç kadının, bir dönem Galatasaray başkan adaylığı yapan Tuncer Hunca'nın kızı Ada Hunca olduğu öğrenildi.

Ada Hunca İsmail Jakobs İle Evli Mi?

Senegal Futbol Federasyonu, sakatlığı nedeniyle İstanbul'da kalan Ismail Jakobs için Galatasaray'a resmi bir yazı göndermiş, futbolcunun milli takım doktorları tarafından da muayene edilmesini talep etmişti. Ancak Jakobs, bu çağrıya rağmen milli takıma katılmadı ve dikkat çekici bir kararla kız arkadaşıyla birlikte Dubai'ye gitti.

Futbolcunun yanında yer alan gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı. İddialara göre, Jakobs'un Dubai'de görüntülendiği kişinin, Galatasaray'a geçmişte başkan adayı olan Tuncer Hunca'nın kızı Ada Hunca olduğu öğrenildi. İkilinin kısa süredir birlikte oldukları, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalıştıkları iddiaları gündeme geldi.

Ada Hunca Kimdir?

Ada Hunca, Türkiye'nin köklü kozmetik markalarından Hunca Kozmetik'in kurucusu Adnan Hunca'nın torunudur. Babası Tuncer Hunca, markanın yönetiminde aktif olarak yer almakta ve ailenin uzun yıllardır sürdürdüğü iş geleneğini devam ettirmektedir.

Ailesinin köklü ticari geçmişi sayesinde ayrıcalıklı bir yaşam süren Ada Hunca, bu olanakları sanatsal bir yönle birleştirmiştir. Kendi ifadesine göre aktif olarak bir işte çalışmasa da üretkenliğini sanat dünyasında göstermektedir. University of the Arts London'da güzel sanatlar eğitimi almış ve kariyerini sanat yönetmeni olarak şekillendirmeye başlamıştır.

İngiltere'de aldığı eğitim sonrasında JD Malat Gallery ve Miart Gallery gibi uluslararası düzeyde tanınan sanat merkezlerinde staj yaparak profesyonel deneyim kazanan Ada Hunca, sanat dünyasında adını duyurmaya başladı.

Sanatın yanı sıra moda ve tasarım alanlarına da ilgi duyan Hunca, estetik anlayışını sosyal medya paylaşımlarında yansıtıyor. Modern Avrupa tarzını Türk kültürüyle harmanlayan kendine özgü bir çizgiye sahip olan Ada Hunca, bu yönüyle hem sosyal çevresinde hem de dijital platformlarda dikkatleri üzerine çekiyor.