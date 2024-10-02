İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 1945 yılında dünyaya gelen Kemal Belgin, gazeteci ve spor yazarı olarak Türk spor camiasında önemli bir figür haline gelmiştir. Fenerbahçe'nin genç takımında futbol kariyerine adım atan Belgin, ünlü futbolcu Hikmet Belgin’in yeğeni olarak, aile geleneğini devam ettirmiştir. Eğitimini Saint Joseph Lisesi’nde tamamlayan Belgin, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca gibi dillerdeki yetkinliği ile dikkat çekmektedir.

Gazetecilik kariyerine Günaydın Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Belgin, zamanla birçok prestijli yayında görev almıştır. Yeni İstanbul, Tercüman, Meydan, Fotospor, Akşam, Türkiye Gazetesi ve Fanatik gibi gazetelerde spor sorumlusu, istihbarat şefi ve köşe yazarı olarak görev üstlenmiş, zengin bir kariyere imza atmıştır. Ayrıca, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde 12 yıl boyunca yönetim kurulu asbaşkanlığı yapmış, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Genel Sekreterliği gibi önemli pozisyonlarda görev almıştır.

Kemal Belgin, 2023 yılı itibarıyla Türkiye Gazetesi'nde yazmakta ve A Spor ekranlarında yorumculuk yapmaktadır. Fenerbahçe taraftarı olan Belgin, spor dünyasına yaptığı katkılarla tanınan bir isimdir. Bunun yanı sıra, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde spor tarihi ve spor gazeteciliği dersleri vermektedir. Onun kalemi, spor tutkusunu ve bilgi birikimini birleştirerek okuyucularına aktarırken, spor dünyasının derinliklerine dalma fırsatı sunmaktadır.

Kemal Belgin, 2024 yılı itibarıyla 79 yaşındadır. Aile yaşamı hakkında pek fazla bilgi bulunmamakla birlikte, kariyeri ön plandadır. Spor yazarı, Fenerbahçe'nin aktif bir kongre üyesidir ve spor camiasında saygın bir yere sahiptir.

Son günlerde, ünlü spor yorumcusu Kemal Belgin’in Acun Ilıcalı’ya yönelik sözleri gündeme gelmiş ve bu durum, birçok kişinin Belgin’in kim olduğunu, tuttuğu takımı ve yaşam hikayesini merak etmesine neden olmuştur. Belgin’in spor yazarlığı kariyeri, Türk spor medyasında önemli bir yer edinmiş, genç nesillere ilham kaynağı olmuştur.