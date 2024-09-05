İstanbul’un tarihi ve prestijli mekanlarından biri olan Esma Sultan Yalısı, geçtiğimiz günlerde ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın nikah törenine ev sahipliği yaptı. Göz alıcı bir atmosferde gerçekleştirilen törende, çiftin mutlu anları dikkat çekti.

NİKAH TÖRENİNE DENİZDEN GELEN ÇİFTİN ANLARI FOTOĞRAFLARA YANSIDI

Tören, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın sürat teknesiyle denizden geldikleri anların fotoğraf karelerine yansımasıyla başladı. Esma Sultan Yalısı’nın zarif atmosferinde düzenlenen nikah törenine, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimleri de katıldı. Çiftin mutlu gününde, televizyon dünyasının önemli isimleri ve yakın arkadaşları yer aldı. Nikah şahitliğini ise Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan üstlendi.

ACUN ILICALI’DAN BASINA İLK AÇIKLAMA: “ARKADAŞLARIMIZLA BİR ARADA OLACAĞIZ”

Nikah töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Acun Ilıcalı, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Zaten uzun zamandır beraberdik. Bugün de nikahımız kıyıldı. Arkadaşlarımız ile bir arada olacağız.” Çiftin töreni, medyada geniş yer bulurken, Ilıcalı’nın samimi ve neşeli tavırları dikkat çekti.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA’NIN YAŞAMI VE AİLESİ: KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Ayça Çağla Altunkaya, 1999 doğumlu ve 22 yaşında bir genç kadın olarak tanınıyor. Yalova'da yaşamaktadır ve hemşirelik eğitimi almıştır. Basketbol ile küçük yaşlarından itibaren ilgilenmiş ve bu sporla ilgili çeşitli etkinliklerde bulunmuştur. Ayrıca, Acun Ilıcalı'nın önceki eşi Şeyma Subaşı ile olan benzerliği sosyal medyada dikkat çekmiş, estetik operasyonlar geçirdiği iddiaları da gündeme gelmiştir.

Son dönemde, Ayça Çağla Altunkaya’nın hamile olduğu yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak, bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmamış olup, merakla bekleniyor.

ÇİFTİN İLİŞKİSİNİN BAŞLANGICI VE MEDYADA YANSIMALARI

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın ilişkisi, ilk olarak Ilıcalı’nın sürat teknesinde Çeşme’den Mikonos’a açıldıkları anlarla medyaya yansıdı. Bu görüntüler, çiftin ilişkisi hakkındaki ilk ipuçlarını verdi. İlişkilerinin ilk dönemlerinde, Ayça Çağla Altunkaya’nın O Ses Türkiye ve MasterChef gibi popüler televizyon programlarındaki görünüşleri, magazin dünyasında büyük ilgi gördü.

Altunkaya’nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, Acun Ilıcalı ile olan ilişkisini ve beraberliklerini gözler önüne serdi. Özellikle Ilıcalı’nın, sevgilisiyle olan anlarını Instagram’da paylaşması, çiftin özel hayatına dair detayları daha da gözler önüne serdi.

ALTUNKAYA’NIN AİLESİ VE SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Ayça Çağla Altunkaya’nın ailesi hakkında da bazı detaylar ortaya çıktı. Snob Magazin’in haberine göre, Altunkaya’nın ailesiyle olan fotoğrafları dikkat çekti. Yılbaşı temalı kırmızı kazaklarla birlikte olan Altunkaya, anne ve kız kardeşleriyle mutlu anlar paylaşmıştı. Ayrıca, Altunkaya’nın Acun Ilıcalı ile birlikte yer aldığı 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programındaki görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SONUÇ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın nikah töreni, medya ve sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çiftin gelecekteki yaşamları ve olası gelişmeler merakla bekleniyor. Çiftin mutlu günlerinde yaşanan detaylar ve sosyal medyada paylaşılan anlar, takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.