Ünlü televizyon programcısı ve Acun Medya'nın kurucusu Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı’nın kim olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde…

Ünlü televizyon programcısı ve Acun Medya'nın kurucusu Acun Ilıcalı, amcası Gürbüz Ilıcalı'nın vefatını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ilıcalı, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, amcasının vefatından dolayı büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, "İyilikten başka bir şey düşünmeyen, zor durumda olan herkesin yardımına koşan, ailemize hem amcalık, hem babalık, hem dedelik yapan değerli bir ömür. Canımız Gürbüz Amcamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.

GÜRBÜZ ILICALI KİMDİR?

Gürbüz Ilıcalı, 12 Şubat 1938 tarihinde Erzurum'un Ilıca ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Erzurum'da tamamladıktan sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Meslek hayatına 1965 yılında Tarım Bakanlığı'na bağlı Erzurum Zirai Mücadele Bölge Müdürlüğü'nde başladı. 1966 yılında askerlik görevini yapmak üzere Polatlı Topçu Yedek Subay Okulu'na gitti ve İstanbul'da asteğmen olarak görev yaptı.

1968 yılında Kocaeli'ne atanarak Seka Genel Müdürlüğü'nde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Sonrasında Kocaeli Ziraat Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulundu. 1983-1993 yılları arasında Kocaeli Tarım İl Müdürü olarak görev yaptı ve 1993 yılında emekli oldu.