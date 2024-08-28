Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün töreninin detayları, son dakika değişiklikleriyle gündeme geldi. İlk olarak 5 Eylül tarihinde Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da yapılacağı belirtilen düğün, sürpriz bir şekilde iptal edildi.

Acun Ilıcalı'nın, eski eşi Şeyma Subaşı ile yollarını ayırdıktan sonra, Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir ilişkiye başladığı biliniyor. Ilıcalı, bu ilişkisinde oldukça mutlu olduğunu ve "Çağla ile oluşturduğumuz küçük ve masum dünyamda huzurluyum. Bu dünya benim için gerçekten rahatlatıcı" şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

Son günlerde Ayça Çağla Altunkaya'nın, 5 milyon TL değerinde olduğu belirtilen tektaşıyla dikkat çektiği, çiftin evlilik hazırlıklarının sürdüğü öne sürülmüştü. Ancak, planlanan düğün tarihi ve mekanında önemli bir değişiklik yaşandı.

ESMA SULTAN YALISI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün yeri ve tarihi değiştirilmiş durumda. Düğünün, Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirileceği ve tarihin bir gün erkene alınarak 4 Eylül olarak güncellendiği iddia ediliyor.