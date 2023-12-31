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Türk-İş'in Aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 14 bin 431 lira olurken yoksulluk sınırı 47 bin lirayı aştı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18 bin 796 liraya ulaştı.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2023 Aralık ayı sonucuna göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14 bin 431 liraya yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 47 bin 009 liraya, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18 bin 796 liraya yükseldi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,89 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı ise yüzde 77,50 oldu.