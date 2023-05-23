24-28 Mayıs tarihleri arasında açık olacak fuarda düğün, çeyiz, gelinlik, damatlık, mobilya, ev teksili, beyaz eşya, züccaciye, davetiye, düğün salonları, fotoğrafçılar, yapı ve dekorasyon ile alakalı firmalar yer alacak. Fuarda bu sene farklılık olarak milli araç TOGG’un yer alacağı söylendi.

139 FİRMA KATILACAK

Yozgat Evlilik Hazırlıkları Mobilya ve Yapı Fuarı, 24-28 Mayıs tarihleri arasında 3’ncü kez ziyaretçilerine kapılarını açacak.

1’ncisinde 72, 2’ncisinde 126 katılımcı olan fuarın 3’üncüsünde ise 139 firma katılım sağlayacak.

Doluluk oranının bu sene çok daha fazla olacağı düşünülen fuarda, hem Yozgatlı firmalara destek veriliyor hem de ziyaretçilere çeşitli ve uygun fiyatlı ürün imkânı sunuluyor. Yozgatlı vatandaşlar aradığı ürünleri fuarda bulabilecek.

“TOGG SERGİLENECEK”

Fuarın Yozgat’taki ticari hayata katkı sağlayacağını söyleyen Kobi Fuarcılık Sahibi Ömer Faruk Tokat, birçok ilden ziyaretçilerin geleceğini de aktardı. Fuarın Yozgatlı esnaflara da katkısının olacağını dile getiren Tokat, “Fuarımız 24 Mayıs 12.00’da açılacak. Ziyaret saatlerimiz ise her gün 12.00-22.00 saatleri arasında açık kalacak” şeklinde konuştu.

Tokat açıklamasının devamında, “Fuarımız her geçen gün büyüyor. Evlenecekler, evini yenileyeceklerle alakalı fuarda aradıkları her şey bulunuyor. Mobilya, beyaz eşya, ev tekstili, halı, gelinlik ve damatlık, dekorasyon firmaları fuardaki yerini alacak. Fuarımıza sadece Yozgat’tan değil diğer illerden de katılım gerçekleşiyor. Geçen yıl Sivas, Çorum, Amasya, Kırıkkale, Kırşehir illerinden de ziyaretçilerimiz geldi. Bu yıl farklı özelliği olarak milli gururumuz TOGG 24-27 Mayıs tarihleri arasında görücüye çıkacak. Fuarımızda TOGG sergilenecek. Değerli katılımcılarımız bu fuarda aynı zamanda TOGG’u da görecekler” dedi.

NEDEN KATILMALISINIZ?

Fuara katılmak isteyen firmalar için açıklama yapan Tokat, firmaların fuara neden katılmaları gerektiği ile ilgili de konuştu. Tokat, “Doğru pazar, doğru hedef kitle. Bayilik dağıtım ve hizmet kanallarını genişletme. Bayi, alt bayi, distibütör firmalarla buluşabilme. Yeni temsilcilikler vermek ve müşteri portföyünü artırmak. Örnek özel stant. Rakip malların fiyat, çeşit ve kaliteleri açısından karşılaştırmalarını yapma fırsatı. İhtiyaç sahipleri ve yeni müşterilerle birebir görüşmek ve doğrudan satış imkanı yakalamak. Yeni teknolojilere rekabet avantajı. Karar verici konumdaki ziyaretçilerle doğrudan buluşma. Geliştirmiş olduğunuz yeni teknolojik ürün, proje ve malzemeleri kamuoyuna tanıtmak ve duyurmak” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan