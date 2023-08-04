Genel Başkan Taşçı, katılım bankalarının gülünç rakamlar verdiğini belirterek, acilen bu dayatmadan vazgeçilmelidir dedi.

Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşçı yaptığı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan personel maaş ve promosyon ihalesinde katılım bankaları gülünç rakamlar vererek Diyanet personelini görmezden gelmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı rekabet ortamı olmadan promosyon ihalesini yapmamalı bizi katılım bankalarına mahkum etmemelidir. Bizim derdimiz promosyon değildir. Katılım bankalarının ve bankamatiklerin bulunmadığı ilçeler yüzünden hem kurum hem de personel zor durumda kalmaktadır. Acilen bu dayatmadan vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir