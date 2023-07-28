Başkan Erbek, Hatay ve Kilis’te yaklaşık 10 yıl önce inşa edilen fırınlarda ihtiyaç sahipleri için ekmek üretiyor. Bugüne kadar milyonlarca ekmeği sofralara ulaştırdık, kapılarda beklenen olduklarını söyledi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Erbek, “Fırınlarımız, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlarımız için de aralıksız çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Desteklerinizle, sıcacık ekmeklerle depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz.Ancak un stoklarımız tükendi. Bu fırından her gün binlerce ihtiyaç sahibine ekmek ulaştırmamız gerekiyor.Acil olarak un desteğine ihtiyacımız var. Gelin, ekmeğimizi bölüşelim. Bir çuval un bedeli 650 lira. Bu projeye bankadan bağış yapmak isterseniz açıklama kısmına 9075 yazmanız yeterli” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir