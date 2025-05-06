Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu’nun yaptığı paylaşım, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sırrı Süreyya Önder’in yaşamını yitirmesi üzerine pek çok sanatçı taziye mesajları paylaştı. Bu mesajlar bazı çevrelerce olumlu karşılanırken, bazı kullanıcılar tarafından ise eleştirildi. Öte yandan paylaşım yapmayan sanatçılar da sessiz kaldıkları gerekçesiyle sosyal medyada hedef haline geldi. Yaşanan bu gelişmeler, sanat camiasında fikir ayrılıklarını da beraberinde getirdi.

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “PKK sempatizanlığı solculuk değildir. Siz kesin benden çok biliyorsunuzdur. Ateş düştüğü yeri yakar. Benim ateş dediğim şehit evlerine düşmüştür” ifadelerini kullandı.

Santırcıoğlu’nun açıklaması, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar ifadelerine destek verdi, bazıları ise eleştiride bulundu.

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?

25 Temmuz 1977 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Gülçin Santırcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümü’nden mezun oldu. Sanat kariyerine tiyatro ile başlayan Santırcıoğlu, sinema ve televizyon dünyasında da aktif olarak yer aldı.

2007 yılında “Elveda Rumeli” dizisinde canlandırdığı “Hatice” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, bu performansıyla 13. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) Ödülleri’nde “Umut Vadeden Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Müzik alanında da çalışmalar yürüten Santırcıoğlu, çeşitli gruplarda solistlik yaptı ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfı’nda şan eğitmenliği görevini üstlendi. Sanatçı, hem müzik hem de oyunculuk alanındaki üretimlerini bir araya getirerek çeşitli projelerde yer aldı.

Zamanla yapımcılık ve yönetmenlik gibi alanlara da yönelen Santırcıoğlu, belgesel ve kısa film projelerinde görev aldı. Kadın hakları, çocukların sanata erişimi ve kültürel eşitlik gibi konularda yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekti.