8 Şubat 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden yasa dışı bahis organizasyonlarının önemli ismi Halil Falyalı’nın finans müdürü olarak bilinen Cemil Önal’ın açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Falyalı’nın en yakınındaki isimlerden biri olarak gösterilen Önal, yaptığı açıklamalarda hem Falyalı cinayeti hem de yasa dışı bahis ve kara para trafiğiyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

CEMİL ÖNAL KİMDİR?

Halil Falyalı’nın yasa dışı bahis gelirlerini yönettiği öne sürülen Cemil Önal, cinayetin ardından KKTC'den ayrılarak Hollanda’ya gitti. 2023 yılında bu ülkede yakalanan Önal’ın Türkiye’ye iadesi beklenirken, Hollanda ve ABD istihbarat birimlerine 120 sayfalık ifade verdiği ve itirafçı olduktan sonra 25 Mart’ta serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMALAR

Serbest kalmasının ardından "Bugün Kıbrıs" Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın’a konuşan Cemil Önal, Türkiye’ye iade edilmesi durumunda can güvenliğinin olmayacağını belirtti. Falyalı cinayetiyle ilgisinin bulunmadığını savunan Önal, Falyalı’nın elinde siyasi şantaj için kullanıldığı iddia edilen kasetlerin bulunduğunu öne sürdü.

Önal, bu kasetlerde Türkiye’deki bazı üst düzey siyasetçilerin görüntülerinin olduğunu ve Falyalı'nın elinde 45 kaset bulunduğunu, bunlardan 40’ının devletin eline geçtiğini, 5’inin ise kayıp olduğunu iddia etti. Kasetlerde yasa dışı ilişkiler, gizli görüşmeler ve kritik diyalogların yer aldığı ileri sürüldü.

SİYASİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyu kamuoyuna taşıyan ilk isimlerden biri oldu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, KKTC eski büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in Halil Falyalı ile bağlantısını sorduğunu ancak bu sorunun yanıtsız bırakıldığını söyledi. Özel, Serim’in, Erdoğan’ın eski danışmanlarından Maksut Serim’in oğlu olduğuna ve görevden alınmasının ardından kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadığına dikkat çekti.

MEDYA VE RESMİ AÇIKLAMALAR

Kıbrıs’ta yayımlanan bir yazı dizisinde, Falyalı suikastının ardında istihbarat bağlantılı ilişkilerin, kayıp kasetlerin ve yasa dışı para trafiğinin izlerinin bulunduğu öne sürüldü. Ayşemden Akın imzalı yazıda, "devletin en üst kademelerine uzanan kirli ilişkiler ağı" ifadelerine yer verildi.

Ancak Türkiye tarafından söz konusu iddialara yönelik resmi açıklamalar da geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimiyle ilgili manipülatif haberlerin kurgulandığı" açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı ise Bakan Hakan Fidan’a yönelik iddiaların asılsız ve herhangi bir somut delile dayanmadığını belirterek yasal süreç başlatılacağını duyurdu.