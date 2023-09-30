Depremlerinin ardından açıklamalarıyla gündem yaratan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Yozgat’ın deprem açısından güvenilir olup olmadığını belirten bir açıklamada bulundu. İşte detaylar:

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Yozgat’ın deprem açısından en güvenilir şehir olduğunu söyledi.

Yozgat ve Yalova’nın görebileceği en büyük depremin Yalova; M6,4, Yozgat; M5,7, Yalova M7,5 olduğunu aktaran Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Yozgat’ın daha fazla büyütülmemesi gerektiğini bildirdi.

TÜRKİYE’NİN EN ORTASINDA YER ALAN YOZGAT DEPREM İÇİN EN GÜVENİLİR ŞEHİR

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Yozgat, konum olarak deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerinden biridir” dedi.

“YOZGAT BÜYÜTÜLMEMELİ!”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şu şekilde devam etti: “Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Yalova; M6,4, Yozgat; M5,7, Yalova M7,5'luk deprem üretebilecek Kuzey Anadolu kırığının güney ile kuzey kollarının doğrudan/yakın etki alanları içindedir. Yerleşim yeri ise yüksek deprem ile uçkun (heyelan) duyarlıdır. Kent büyümemeli” ifadelerini kullandı. (Melike Aslı Arslan)