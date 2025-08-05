Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların aileleriyle birlikte güvenli ortamlarda vakit geçirebilmesi için emniyet birimlerinin uygulamalarının sıklaştırılacağı bildirildi.

Yozgat genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı açık alanlarda huzur ve güvenliğin korunmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, denetimlerin özellikle yaz aylarında artan kullanım yoğunluğu göz önünde bulundurularak planlandığı vurgulandı.

Valilik açıklamasında, park, bahçe ve mesire alanlarının kent yaşamının önemli bir parçası olduğu ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: “İlimizdeki yeşil alanlar, vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzur içerisinde vakit geçirdiği önemli kamusal alanlardır. Bu alanlarda huzur ve güven ortamının korunması, Yozgat’ımızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefimizin parçasıdır.”

Açıklamada, yürütülecek uygulamalarda görev alacak güvenlik güçlerine vatandaşların anlayış göstermesi ve destek vermesi gerektiği hatırlatıldı.

“Emniyet güçlerimizin yapacağı uygulamalar, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacı taşımaktadır. Bu kapsamda güvenlik güçlerimize gösterilecek her türlü destek ve anlayış, kentimizde huzur ve güvenin tesisine katkı sunacaktır.”