İl merkezi ve ilçelerde içme suyu elektrik arızaları, kanalizasyon arızaları, yol yama, bakım-onarım ve trafik levhaları yenileme çalışmaları devam ediyor.

Özel İdaresi tarafından Saraykent’te bağlı Kösealili köyü kanalizasyon çalışması yapıldı.

Yozgat İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, “Tüm çabamız yiğitler şehri Yozgat için. 2024 yılı yatırım programı dahilinde Kösealili köyü kanalizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu hizmetlerin ilimize yapılmasında desteklerini esirgemeyen, Valimize, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.