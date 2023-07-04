İşletmeci Ali Güngör’e muvaffakiyetler temenni eden Kaymakam Ali Açıkgöz, İlçemiz için hayırlı olsun. İşletmecimize hayırlı helal kazançlar diliyorum dedi.

Saraykent’in çehresinin böyle marka yatırımlarla sürekli değiştiğini ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, “Burası Yozgat’ın ilk millet bahçesi. Geçen sene Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ açılışını yapmıştı. Proje 12 Milyon TL’lik yatırımla 30 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirildi. Divanlı Göleti’ne cepheli millet bahçemizde 674 m2'lik kapalı alan bulunuyor. Bu alanın 544 m2'lik kısmı Millet Kıraathanesi olarak tasarlanmış vaziyette. Millet Bahçemiz; Gölet seyir iskelesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, piknik alanları, kamelyalar, oturma grupları ve geniş yeşil alanları ile sadece Saraykent'e değil Yozgat'a da değer katan bir yatırım. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu önemli yatırıma vesile olan ve emeği geçen herkesten Rabbimiz razı olsun. Bugün belediye başkanımızla beraber millet bahçemizde açılan ikinci işletmeyi ziyaret ettik. İlçemiz için hayırlı olsun. İşletmecimize hayırlı helal kazançlar diliyorum” dedi. Haber Merkezi