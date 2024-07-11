Önceki dönem Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Tarihi Cumhuriyet Mektebi, YOBÜ Bozok Evini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Ömer Açıkel, “Tarihi Cumhuriyet Mektebi, YOBÜ Bozok Evini ziyaret ettik. Emeği geçen Sayın Rektör ve tüm ilgililere teşekkür ederim” dedi.

Tarihi Cumhuriyet Mektebi ziyaretinde anı defterine duygu ve düşüncelerini yazan Açıkel, “Yozgat’ımızın Tarihi Cumhuriyet Mektebinin, cumhuriyetimizin değerleri ile bezenmiş kıymetli eller vasıtasıyla tekrar Yozgatlının kullanımına sunulmasını tebrik ve takdir ediyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımla…” ifadelerini kullandı.