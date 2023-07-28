Kendi çalışmalarının ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nin çalışmalarının hazır olduğunu bildiren Belediye Başkanı Ömer Açıkel, çalışmaya siyasi iradelerin de sahip çıkmasını istedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül’e seslenen Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Böyle bir hastanenin yapımı konusunda ilçe halkına müjdeyi vermişti. İnşallah kendilerinin de büyük katkısı ile açılan Yüksekokulumuzu bir hastane ile taçlandıralım” dedi.

Başkan Açıkel açıklamasının tamamında ise şu şekilde konuştu: “Sarıkaya’mıza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kazandırmanın tam zamanı. Bizim çalışmamız hazır, Bozok Üniversitesi'nin çalışması hazır. Artık iş siyasi iradenin de sahip çıkmasına kaldı. Milletvekilimiz Sayın Abdülkadir Akgül'de böyle bir hastanenin yapımı konusunda ilçe halkına müjdeyi vermişti. İnşallah kendilerinin de büyük katkısı ile açılan Yüksekokulumuzu bir hastane ile taçlandıralım. Biz de Belediye olarak bu hayırlı işin paydaşı olma noktasında her türlü işbirliğine hazırız. Gelin el birliği ile ilçemizin önünü açalım. Konaklamalı Fizik Tedavi Merkezi ile sağlık turizmini canlandıralım.” Melike Aslı Arslan