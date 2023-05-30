İlçede hizmet veren Galericiler Sitesini ziyaret eden Başkan Açıkel, esnaf ile bir araya geldi.

Gerçekleştirmiş olduğu ziyarette esnafa doğalgaz müjdesini veren Açıkel, hayırlı olmasını diledi.

Her zaman esnafın yanında olduklarını dile getiren Açıkel, “Galerici esnafımız ile bir araya geldik. İlçemizin kalkınmasında en büyük katkıyı esnafımız sağlamaktadır. Bizlerde esnafımızın göreve geldiğimiz ilk günden belli esnafımızın yanında olduk bundan sonra ki süreçte de olmaya devam edeceğiz. Doğalgaz konusunda sıkıntı yaşayan Galerici Esnafımıza ziyaretimizde müjdeyi vererek inşallah en kısa zamanda doğalgaza kavuşacaklar. Şimdiden hem esnafımıza hem de ilçemize hayırlı olsun” dedi. Yasin Nazım Kayhan