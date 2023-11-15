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Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak açık öğretim liselerine geçişe sınırlama getirmesinin ardından örgün eğitimden açık liseye kaydını aldıran öğrencilerin sayısında düşüş yaşandı.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, geçen yıl 437 bin 169 öğrenci, örgün eğitimden açık liseye kaydını aldırdı. Düzenleme sonrası bu yılki sayı 55 bin 920 oldu. Buna göre genel kayıt oranları neredeyse yüzde 70’in üzerinde azalmış oldu.



OKUL TERKİNE DETAYLI ÇALIŞMA

Bunların yanı sıra MEB okul terki riski taşıyan öğrencilerin okulu terk etmemesi için de çalışıyor. Devamsızlık ve erken okul terki riski taşıyan öğrencilerin devam ettiği okullara yönelik kurumsal kapasite geliştirme ve farkındalık arttırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda okullarda önleme müdahale komisyonları kuruldu. Ayrıca görsel sanatlar, müzik, drama, performans sanatları, atölye çalışmaları, telafi, yetiştirme sınıfları ve öğrenciler için mentorluk hizmetleri gibi okul içi ve okul dışı eğitim etkinliklerinden oluşan entegre bir önleme, müdahale ve telafi modeli geliştirme çalışmaları içerisinde.



“EĞİTİMLE BULUŞMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILACAK”

Ortaöğretim çağ nüfusunda okullaşmayan tüm gençlere ulaşılarak şartlarına uygun okullaşma seçeneklerinden faydalanmaları sağlanıyor. Bu kapsamda tüm eğitim kademelerinde okuldan erken ayrılma riski taşıyan öğrencilerin erken tespitini kolaylaştırmak için çoklu veri noktaları kullanan bir erken uyarı sistemi geliştiriliyor. Bakanlık bu uygulama ile eğitim çağ nüfusundaki tüm çocukların eğitimle buluşmalarını sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.