Tokat'ın Artova ilçesinde gerçekleşen traktör kazasında bir kişi hayatını yitirdi.
Alınan bilgilere göre, kuşburnu toplamak için dağlık bölgeye giden Sadık İşeri (64) geri dönmeyince yakınları arama çalışması başlattı.
Yapılan aramaların ardından İşeri'nin kullandığı 19 BH 793 plakalı traktörün dönüş yolunda iniş rampasında devrildiği belirlendi. Direksiyon hâkimiyetini yitiren sürücü, traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını yitirdi.
İşeri'nin cenazesi, savcılık incelemesinden sonra Artova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
