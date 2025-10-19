Sivas'ın İmranlı ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası arazide ölü halde bulundu.

Söğütlü köyünde gerçekleşen Alzheimer hastası Dursun Ünal'dan (82) 14 Ekim'de haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dron yardımıyla uygulanan arama çalışmalarına 49 arama-kurtarma personeli ve 2 arama köpeği katıldı.

Yakınları, köye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada yaşlı adamın cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemeden sonra Ünal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.