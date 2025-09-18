Tokat’ın Niksar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpmasının ardından hayatını yitirdi.

Kaza Niksar ilçesi D-100 karayolunda gerçekleşti. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 41 AZA 798 plakalı BMW marka otomobil, Niksar’dan Erbaa istikametine seyir halindeyken Gürçeşme köyü kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Huriye Titiz’e (71) çarptı.

Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle metreler boyunca sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Huriye Titiz’in hayatını yitirdiğini belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.