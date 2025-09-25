Konya'nın Halkapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki ikiz kardeşler yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Acı kaza, Ereğli-Halkapınar karayolunun 7. kilometresinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Kadir E. yönetimindeki 42 E 9064 plakalı otomobil, M.K.'nin kullandığı 42 L 3889 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 42 L 3889 plakalı otomobilde bulunan 3 yaşındaki ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer hayatını kaybederken, sürücü baba M.K. ve anne A.K. ille diğer otomobilin sürücüsü Kadir E., otomobilde yolcu olarak bulunan Ferhat B. ve Hüseyin B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleden sonra yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden ikiz çocukların cenazeleri de olay yerindeki incelemelerden sonra morga kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.