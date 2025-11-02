İki tır ile üç otomobilin karıştığı zincirleme çarpışmada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle araçlar adeta hurdaya dönerken, kaza yeri savaş alanını andırdı

Edirne’de iki tır ile üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Edirne-Lalapaşa kara yolunda gerçekleşti. Henüz kazanın sebebi tam olarak belirlenemezken, çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya döndü ve kaza bölgesi adeta savaş alanını aratmadı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine fazla sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, 2 yaralı ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.