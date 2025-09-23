Mahalle arasında manevra yapan bir kamyonetin çarpması sonucu 2 yaşındaki Meryem Şen hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşanan talihsiz bir kaza, mahalle sakinlerini yasa boğdu. Henüz 2 yaşındaki Meryem Şen, şoförünün manevra yaptığı kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi.7

Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Topraklı Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen ve sürücüsünün kimliği ile aracın plakası açıklanmayan kamyonet, mahalle içinde dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada yolda bulunan 2 yaşındaki Meryem Şen’e çarptı.

Kamyonetin altında kalan Meryem bebek, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, ilk müdahale sonrasında kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

Meryem bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Gözaltına alınan kamyonet şoförü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.