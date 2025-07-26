Aydınlı olan Bilgin, özellikle 2000’li yıllarda İzmir’de Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerinde önemli bir rol oynadı. Ancak, 2004 yılında İzmir’in Konak ilçesi Yeşilyurt semtinde gerçekleşen Levent Ata cinayetiyle bağlantılı olarak suçlandı.

Ağır Ceza

Cinayet sonrası kullanılan otomobilin Bilgin’e kayıtlı olduğu tespit edildi ve bu olay, onun organize suç örgütü kurma ve cinayete azmettirme suçlamalarıyla yargılanmasına yol açtı. Bilgin, 2012’de İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 26 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tahliye Edildi

Suç örgütü kurmak ve azmettiricilikten 13 yıl cezaevinde kalan Ülkü Ocakları eski yöneticisi Abidin Bilgin’in tahliyesinin hemen ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

İzmir Karabağlar'da Yeşilyurt semtinde, 2004'de Levent Ata'nın öldürülmesinde azmettiricilik ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 yıl 5,5 ay hapis cezasına çarptırılan 13 yıldır hapiste olan Abidin Bilgin 23 Temmuz'da tahliye edildi.