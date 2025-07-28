Daha önce Karadeniz’de doğalgaz bulunmasının ardından doğalgaz bedava olacak açın kombileri sözleri ile tanınan Abdurrahman Uzun yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

Abdurrahman Uzun Kimdir?

Abdurrahman Uzun, 16 Mayıs 1981 tarihinde Rize’nin Kendirli beldesinde dünyaya gelmiştir. Eğitimine Rize’de başlayan Uzun, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi’nde Sahne Sanatları eğitimi almış ve ardından Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur.

ABDURRAHMAN UZUN KAÇ YAŞINDA?

1981 doğumlu olan Abdurrahman Uzun, 44 yaşındadır.

Abdurrahman Uzun’un Mesleği Nedir?

Abdurrahman Uzun, profesyonel olarak gazeteci, program sunucusu ve medya yapımcısı olarak tanınmaktadır. Kariyerine 1999 yılında tiyatro ile adım atmış, ardından televizyon ve medya sektöründe farklı projelerde görev almıştır. 2007 yılında Mavi Karadeniz TV'de yayınlanan “Dalga Dalga Karadeniz” programıyla tanınmış ve 7 yıl boyunca programı sunmuştur. Aynı kanalda Genel Yayın Yönetmeni olarak da görev yapmıştır.

Abdurrahman Uzun Evli Mi, Eşi Kimdir?

Evet, Abdurrahman Uzun evlidir. Eşinin ismi kamuoyuna açık olarak paylaşılmamıştır. Özel hayatını büyük ölçüde sosyal medya ve insanlardan uzak yaşayan Uzun çiftinin bir erkek çocuğu bulunmaktadır.

Abdurrahman Uzun Şu An Ne Yapıyor?

Abdurrahman Uzun, Uzer Medya Ltd. Şti. bünyesinde kurduğu medya ajansı ile dijital içerik üretmeye devam etmektedir. Youtube kanalında gerçekleştirdiği canlı yayınlar, analiz videoları ve güncel yorumları ile geniş bir kitleye ulaşmaktadır. Aynı zamanda çeşitli gazete ve bloglarda makaleler kaleme almakta, toplantı ve organizasyonlarda sunuculuk yapmayı sürdürmektedir.

Abdurrahman Uzun Hangi Partiden?

Abdurrahman Uzun’un AK Parti'ye yakınlığı ile bilinmektedir.