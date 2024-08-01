Eski başbakan yardımcısı, bakan ve milletvekili Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Bu trajik olay sonrasında Abdüllatif Şener ve oğlu Bedirhan Şener hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Peki, Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif Şener'in oğlu kimdir?

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

1954 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğan Abdüllatif Şener, baba adı Bedirhan, anne adı ise Ahzerat'tır. Sivas İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden lisans derecesi aldı. Akademik kariyerine Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulu'nda araştırma görevlisi olarak başladı ve Gazi Üniversitesi'nde Maliye Teorisi alanında doktora yaptı.

Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcılığı ve Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde öğretim üyeliği yapan Şener, Maliye Bakanlığı'nda gelirler kontrolörü olarak da çalıştı. 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucuları arasında yer aldı ve 2002 Türkiye genel seçimlerinde Sivas milletvekili seçildi. 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetlerinde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı.

2007 seçimlerinde aday olmayarak AK Parti'den istifa eden Şener, 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisi'ni kurdu ancak 2011 seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olarak başarısız oldu. Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Konya milletvekili seçilen Şener, Fransızca bilmekte olup, evli ve dört çocuk babasıdır.

ABDÜLLATİF ŞENER'İN OĞLU KİMDİR?

Bedirhan Şener, eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener'in oğludur ve adı, trajik bir cinayet olayıyla gündeme gelmiştir.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in yaşı ve eğitimine dair çok fazla bilgi bulunmuyor.

Bedirhan Şener, basında yer alan bir cinayet haberinin ardından merak edilen bir isim oldu.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.

Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ABDÜLLATİF ŞENER'İN OĞLUBEDİRHAN ŞENER ANNEANNESİNİ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.