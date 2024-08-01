Eski başbakan yardımcısı, bakan ve milletvekili Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Bu üzücü gelişme, Abdüllatif Şener ve oğlu Bedirhan Şener hakkında yapılan araştırmaları hızlandırdı. Peki, Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif Şener'in oğlu kim?

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

Abdüllatif Şener, 1954 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası Bedirhan, annesi ise Ahzerat'tır. Eğitimine Sivas İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Şener, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur.

Akademik kariyerine Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulu'nda araştırma görevlisi olarak başlayan Şener, Gazi Üniversitesi'nde Maliye Teorisi alanında doktora yapmıştır. Ayrıca Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Maliye Bakanlığı'nda gelirler kontrolörü olarak da çalışmıştır.

Siyasi kariyerine 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kurucuları arasında yer alarak başlayan Şener, 2002 Türkiye genel seçimlerinde Sivas milletvekili olarak seçilmiştir. 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetlerinde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2007 yılında AK Parti'den istifa ederek siyasete ara vermiştir.

2009 yılında Türkiye Partisi'ni kuran Şener, 2011 genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı olmuştur, ancak seçilememiştir. Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapanmıştır. Şener, 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Konya milletvekili olarak seçilmiştir.

Fransızca bilen Abdüllatif Şener, evli ve 4 çocuk babasıdır.