Abdullah Teber 1950 yılında Kayseri-Pınarbaşı'nda doğdu.

Okul öğrenimimi Kayseri'de tamamladı.

Üniversite eğitimini 1973 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine-Motor bölümünden tamamladı.

İş hayatıma özel sektörde sırasıyla Motor Yatak ve Chrysler gibi firmalarda çalışarak başladı.

Askerlik görevini 1976 yılında İzmir'de Yedek Subay olarak yerine getirdi.

Teber, Türkiye iş ve siyaset dünyasında hem kurucusu olduğu başarılı sanayi şirketleri hem de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu üyeliğiyle tanınan bir isimdir.

Özellikle plastik ve ambalaj sektöründeki çalışmalarıyla öne çıkmaktadır.

İş Dünyasında Bulunduğu Yerler

İş dünyasındaki başarısının yanı sıra Abdullah Teber, birçok sanayi kuruluşu ve dernekte aktif görevler üstlenmiştir.

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

Beylikdüzü Bakır ve Pirinçciler Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı

BAKSAV (Bakır ve Pirinçciler Sanayi Sitesi Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı

TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği) Üyesi

ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları Derneği) Üyesi

İGEDER (İstanbul Geri Dönüşümcüler Derneği) Kurucu ve Onursal Başkanı

Kuzey Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Üyesi

Ankara Kuzey Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Üyesi

Ayrıca spora olan ilgisiyle bilinen Teber, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri arasında da yer almaktadır.

Abdullah Teber’in servetinin ne kadar olduğuna dair bir bilgiye ulaşılmamıştır.