Son dönemde medyada sıkça adı geçen Abdullah Palazoğlu'nun hayatı, kökeni ve kariyeri hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

ABDULLAH PALAZOĞLU’NUN HAYATI VE KARİYERİ

Abdullah Palazoğlu 1973 yılında Konya'da doğmuştur. Müslüman bir ailenin dört çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Palazoğlu, ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra babasının bir yakını aracılığıyla İstanbul'da bir azınlık kolejine kaydolmuştur. Kolejde eğitim aldığı dönemde Hristiyan olmaya karar vermiş ve adını Padre Andreas Palaylagos olarak değiştirmiştir.

Palazoğlu, papazlık eğitimi için ABD'ye gönderilmiş, burada yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra Vatikan ve Yunanistan'da görev almıştır. Bu süreçte altı yabancı dil öğrenmiş ve misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuştur. Konya'da görev yaptığı sırada İncil'deki çelişkileri fark ederek İslam'ı araştırmaya başlamış ve 2004 yılında, 17 yıllık papazlık görevini sonlandırarak İslam'a geçmiştir.

İslam'a geçişinin ardından, Hristiyanlar tarafından dışlanmış, tüm mal varlığına el konmuş ve ölüm tehditleri almıştır. Ayrıca ajanlıkla suçlanmıştır.

ABDULLAH PALAZOĞLU'NUN YAŞI

Abdullah Palazoğlu, 2024 itibarıyla 51 yaşındadır.

Bu yazımızda, Abdullah Palazoğlu'nun kim olduğu, nereli olduğu ve kariyerindeki önemli dönüm noktaları hakkında merak edilen tüm detaylara yer verdik.