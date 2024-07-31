İş insanı Abdullah Kiğılı, son dönemde bazı işletmelerdeki fahiş fiyatlara sert tepki gösterdi. Tost ve ayranın 500 TL’ye satıldığını belirten Kiğılı, “Bu fiyatlara kim dur diyecek?” dedi.

Kiğılı, konuk olduğu bir YouTube yayınında ekonomideki gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fiyat artışlarına dikkat çeken Kiğılı, “Çok zor günler geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. 1975-80 dönemlerinde yıllık enflasyonun yüzde 120'leri gördüğünü hatırlatan Kiğılı, “Bugün o günleri yeniden yaşıyoruz, inanılacak gibi değil” diye ekledi.

"DOLAR AYNI AMA FİYATLAR ARTIYOR"

Abdullah Kiğılı, özellikle yeme içme sektöründeki fiyat artışlarını eleştirerek, “Bir dönemler en çok gittiğim yer Lütfi Kırdar’daki Borsa Lokantası'ydı. Haftada 2-3 gün mutlaka giderdik. Şimdi ise Zorlu Center'daki tüm lokantalar inanılmaz pahalı. Bizim mallarımızın da fiyatı yükseldi. Buna kim ‘dur’ diyecek, merak ediyorum. Dolar aylardır aynı seviyede ama fiyatlar yükseliyor” dedi.

Elektrik ve akaryakıta gelen zamların yanı sıra artan vergilere de dikkat çeken Kiğılı, yaşamın giderek pahalılaştığını belirtti. “Öyle bir noktaya gelmiş ki, 1975 ile 80 yılları arasında yaşadığımız Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında dev fark bulunuyor. O dönemin Türkiye'sinde aylık enflasyon yüzde 10, yıllık enflasyon yüzde 120’ydi. Bugün o günleri yeniden yaşıyoruz. İnanılacak gibi değil. Her geçen gün satışlarımız düşüyor. Yıllar boyu 500 TL’ye takım elbise sattık. Şimdi en ucuz takım elbise 3 bin ila 5 bin TL arasında. Buna alamayacak çoğunluk bulunuyor. Gidişat iyi görünmüyor. Fiyatlar hala artmaya devam ediyor.”

500 TL'LİK TOST VE AYRAN

Gıda fiyatlarındaki artışa da değinen Kiğılı, “Yol üstünde bir tost, bir ayran 500 TL’yi geçmiş. 2025'te iyi olacak deniliyor. Bekleyip görelim. Eğer olmazsa büyük bir sıkıntı var demektir. Çok zor günler yaşıyoruz. Türkiye o kadar büyümüş ki 85 milyon nüfusa gelmiş” dedi.