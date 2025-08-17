Abdullah Karataş Kimdir?

Küçük yaşlardan itibaren ticaretle ilgilenen Abdullah Karataş, ilk olarak ortaokul yıllarında girişimcilik adımlarını attı. 8. sınıfa giderken kiraladığı makinelerle çektiği fotoğrafları kendi logosuyla satarak ticari hayata giriş yaptı. Ardından sosyal medya üzerinden saat satışı yaptı ve Kovid-19 sürecinde dezenfektan ile kolonya sektörüne yöneldi. Burada edindiği deneyim, onun kokulara olan ilgisini keşfetmesini sağladı.

Zamanla kozmetik ve bitkisel koku ürünleri üzerine yoğunlaşan Karataş, 4-5 yıl önce ilk üretim çalışmalarına başladı. Başlarda fason üretim yapan genç girişimci, ardından ortaklıklarla güçlenerek 2,5 yıl önce Kayseri’de kendi markasıyla üretim tesisini kurdu. Bugün ise Erciyes Teknopark bünyesinde AR-GE merkezinde çalışmalarını sürdürmekte ve yenilikçi ürünler geliştirmektedir.

Abdullah Karataş Kaç Yaşında?

Abdullah Karataş, 24 yaşındadır. Genç yaşına rağmen elde ettiği başarılar, onu Türkiye’nin dikkat çeken girişimcilerinden biri yapmıştır.

Abdullah Karataş Aslen Nereli?

Başarılı girişimci Kayseri doğumludur ve çalışmalarını da burada sürdürmektedir. Kayseri’de kurduğu üretim tesisi ile hem yerel ekonomiye katkı sağlamakta hem de Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırmaktadır.

Abdullah Karataş’ın Mesleği Nedir?

Abdullah Karataş, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren girişimci ve iş insanıdır. Kendi kurduğu marka çatısı altında:

Oda ve uyku spreyleri

Yastık spreyleri,

Akıllı süpürge suları,

Bitkisel içerikli kozmetik ürünler üretmektedir.

Ayrıca geliştirdiği ürünleri markalaştırarak Amazon üzerinden ABD ve İngiltere’ye, aynı zamanda Orta Doğu ve Afrika’ya ihraç etmektedir. Bu yönüyle sadece üretici değil, aynı zamanda uluslararası pazarlarda marka yaratan bir girişimci konumundadır.

Uluslararası Başarıları ve Hedefleri

Karataş, 2024 yılında yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da aktif bir girişimci olarak öne çıkmıştır. 35 fuarı ziyaret etmiş, 10 uluslararası fuarda stant açarak markasını tanıtmıştır. Fuarlardan aldığı olumlu geri dönüşlerle ihracat potansiyelini artırmış ve ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırmayı başarmıştır.

Genç girişimci, yalnızca koku ürünleri satmayı değil, aynı zamanda bunları katma değerli bir marka kimliğiyle tüketiciye ulaştırmayı hedeflemektedir. Özellikle fesleğen ve nane yağı gibi bitkisel içerikler kullanarak doğal ve yenilikçi ürünler geliştirmesi, markasını rakiplerinden ayırmaktadır.