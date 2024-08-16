Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı olarak dikkat çeken bir siyasi figürdür. 28 Mart 1969 tarihinde Sivas'ta doğan Güler, ilkokul eğitimini Ülkü İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimini ise Sivas İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, kariyerine hukuki alanda başlamıştır.

Siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Seçim İşleri Başkanlığı görevleriyle adım atan Güler, bu görevlerde yaklaşık 11 yıl boyunca hizmet vermiştir. Serbest avukat olarak İstanbul-Beyoğlu’nda uzun yıllar görev yaptıktan sonra, 2014-2018 yılları arasında TOKİ Başkanlığı’nda Hukuk Müşaviri ve Başkan Danışmanı olarak çalışmıştır.

Aynı dönemde Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen Güler, 2009-2014 yılları arasında Sultangazi Belediye Meclis Üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ile Hukuk Komisyonu Başkanlığı yapmıştır.

2018 yılında yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak seçilen Güler, 27. Dönemde TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Son olarak, 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti Sivas Milletvekili olarak seçilen Abdullah Güler, halen AK Parti Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir.