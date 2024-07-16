Abdullah Güler, Türkiye siyasetinin önemli figürlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Abdullah Güler kimdir? Abdullah Güler kaç yaşında ve nereli? Abdullah Güler ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde:

ABDULLAH GÜLER KİMDİR?

28 Mart 1969'da Sivas'ta doğan Güler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Uzun yıllar İstanbul'da serbest avukatlık yapmış, ardından TOKİ Başkan Danışmanı ve Hukuk Müşaviri olarak görev almıştır.

Siyasi kariyerinde de aktif rol oynamış olan Abdullah Güler, 2003-2015 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nda Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Abdullah Güler, TBMM XXVII. ve XXVIII. dönem İstanbul milletvekilidir. Mayıs 2022'de TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, 3 Haziran 2023'te ise AK Parti TBMM Grup Başkanı seçilmiştir.

2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti Sivas Milletvekili seçilen Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir.