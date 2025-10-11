1979 Kastamonu doğumlu iş insanı Abdullah Alp Üstün, bir dönemin iş dünyasında tanınan simalarından biri iken, son yıllarda uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarıyla sıkça anılmaya başladı. Türkiye ve Avrupa’daki yürütülen soruşturmalar Üstün’ü yeniden kamuoyunun merkezine taşıdı. Kastamonu’da dünyaya gelen Abdullah Alp Üstün, 1979 doğumlu. İş hayatındaki faaliyetleriyle bilinen Üstün’ün adı özellikle Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers ile bağlantılı olduğu iddiaları nedeniyle hem Türkiye hem de uluslararası basında geniş yer buldu. 2011’den itibaren hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturmaları devam eden Üstün, 13 Haziran 2023’te Bodrum’daki lüks konutunda düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İstanbul ve Bodrum’daki mülklerinde yapılan kapsamlı aramalarda, suç örgütü liderliği ve uluslararası uyuşturucu ticareti iddialarını besleyen birçok unsur bulunduğu öne sürüldü. Aşağıda Abdullah Alp Üstün’ün yaşam öyküsü, ticari geçmişi ve hakkındaki dikkat çeken iddiaların ayrıntıları yer alıyor.

İlk Yılları ve Ticari Atılımları

Üstün, iş hayatına tekstil ve parfüm ticaretiyle adım attı. BirGün gazetesine verdiği röportajda yaklaşık 20 yıldır Rusya ile tekstil ve parfüm ticareti yaptığını, bu alanda ortaklıkları olduğunu belirtti. İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan prestijli Quasar Rezidans’tan üç daire alması ve Bodrum’da lüks bir eğlence mekanı işletmesiyle tanındı. Yüksek değerli gayrimenkul yatırımlarıyla öne çıkan Üstün’ün, bu yatırımların bir kısmının kara para aklama iddialarıyla ilişkilendirildiği iddia edildi.

Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Şebekesi İddiaları

Üstün hakkındaki ilk soruşturmanın 2011 yılında eroin kaçakçılığı iddiasıyla başladığı belirtiliyor. İddialara göre İran kaynaklı eroin, Yüksekova hattı üzerinden Mersin’e getiriliyor; buradan salça konserveleri taşıyan tırlarla İtalya’nın Trieste Limanı’na, oradan da Almanya ve Hollanda’ya sevk ediliyordu. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2014’te bu suçlamalarla ilgili dava açıldı; Üstün adli denetim şartıyla serbest bırakıldı. 2017’de İstanbul’da açılan başka bir davada eroin ve kokain takası yaptığı öne sürülen Üstün yine adli kontrol ile salıverildi. 2023’te Hollanda’nın yürüttüğü “Cherokee” soruşturması kapsamında, Üstün’ün Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’ın (Tombul Jos) Türkiye’deki operasyonlarını yönettiği iddia edildi. 13 Haziran 2023’te Bodrum’daki gösterişli villasına düzenlenen polis baskınında gözaltına alındı. İstanbul ve Bodrum’daki aramalarda silahlar, altın külçeleri, pahalı saatler ve uyuşturucu ticaretine ilişkin kayıtların ele geçirildiği bildirildi. İddianamede Üstün’ün “Don Vito Corleone” takma adını kullandığı, oğlu Efe Alp Üstün’ün de “Michael Corleone” adıyla suç şebekesi içinde yer aldığı öne sürüldü.

Gözaltı ve Firar Süreci

13 Haziran 2023 operasyonunda toplam 24 kişi gözaltına alınırken, yalnızca Abdullah Alp Üstün tutuklandı. 5 Temmuz 2024’te İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Üstün ve 14 sanığın tahliyesine karar verildi. Ancak bu tahliye kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti; İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Üstün ve diğer sanıklar için yeniden tutuklama kararı verdi. Bu dönemde Üstün ve oğlu Efe Alp Üstün’un yurt dışına çıktığı, yalnızca Aziz Demir’in yakalandığı bildirildi. Tahliye kararının 720 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilişkilendirildiği öne sürüldü ve bu gelişme Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından ilgili mahkeme heyeti hakkında soruşturma açılmasına yol açtı.

Uluslararası Bağları

Üstün’ün, Hollandalı baron Joseph Johannes Leijdekkers ile akrabalık bağı olduğu iddia edildi. İddialara göre Üstün’ün eşi Nadia Alla, Leijdekkers’ın eşi Hanane Alla’nın kız kardeşi. İddianamede Üstün’ün Leijdekkers’a uyuşturucu kaçakçılığında yardım ettiği ileri sürüldü. Üstün ise bu suçlamaları reddederek Leijdekkers ile 2021’de tanıştığını ve suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Ayrıca, yabancı uyruklu eşi Nadia Alla’nın, Türk vatandaşlığı amaçlı Kağıthane’deki bir projeden 310 bin dolarlık bir daire satın aldığı tespit edildiği kaydedildi.

Yasal Süreç ve Kamuoyu Gündemi

Abdullah Alp Üstün davası, Türkiye’de yargı süreçlerinin işleyişine ve uluslararası organize suçlarla mücadeleye dair geniş tartışmalar yarattı. HSK, tahliye kararı veren hakimler hakkında rüşvet iddiaları nedeniyle soruşturma başlattı. 2025’te iki mahkeme üyesinin göreve iade edildiği; mahkeme başkanına ilişkin kararın ise beklendiği bildirildi. Üstün’ün kaçak olduğu dönemde Interpol üzerinden arandığı, Leijdekkers’ın Sierra Leone’de tespit edildiği ve davanın uluslararası boyutunun öne çıktığı aktarıldı. Üstün, BirGün’e verdiği röportajda suçlamaları “hayal ürünü bir senaryo” olarak nitelendirip delil olmadığını öne sürdü.

‘Don Vito’ Lakaplı Üstün Bae'de Yakalandı

Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan “Don Vito” lakaplı Abdullah Alp Üstün ile Kırmızı Difüzyon Mesajı ile aranan ve Üstün organizasyonunda mali işlemlerden sorumlu olduğu iddia edilen Hasan Lala, Birleşik Arap Emirlikleri'nde güvenlik güçlerince yakalandı. İki şüphelinin yakalanmasının ardından Türkiye’ye iade edildikleri bildirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından gelişmeyi şöyle duyurdu:

“Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat başkanlıkları, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışması neticesinde; ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ‘Chrooke’ suç örgütü lideri ‘Don Vito’ lakaplı Abdullah Alp Üstün ile ’Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından Kırmızı Difüzyon ile aranan Hasan Lala’nın BAE’de yakalanmaları ve ülkemize iadeleri gerçekleşti. Operasyona EGM Havacılık Daire ve Özel Harekat Başkanlıklarımız destek sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.”