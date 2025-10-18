2013 yılından bu yana SETA Vakfı bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapan Çay, 2017-2018 döneminde TÜRGEV Genel Müdürü olarak atandı. Özel sektörde dış ticaret alanında uzman ve yönetici olarak çalışmalar yapan Abdulkadir Çay, on üç yıl süresince dış ticaret alanında farklı bölgelerde, yirmi beş ayrı ülkede altmışın üzerinde seyahatte pazarlama ve satış çalışmaları yaparak ülkemizi temsil etti.

Resmi Gazete’de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay atandı. 12 yıldır SETA Vakfı bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapan Çay, aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı ve faaliyetlerine sivil toplum gönüllüsü olarak katkıda bulundu.

Abdulkadir Çay Kimdir?

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne atanan Abdulkadir Çay'ın doğum tarihi ve yaşı ile ilgili kaynaklarda resmi bir bilgi bulunmuyor. Uzun yıllar SETA Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür olarak yapan Çay, 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Çay, lise yıllarından başlamak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı ve faaliyetlerine sivil toplum gönüllüsü olarak katkı sundu. 2013'te SETA Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür olarak görevlendirildi. Beraberinde 2017-2018 döneminde TÜRGEV Genel Müdürü olarak görev yaptı.