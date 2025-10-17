Ziyarette, Yozgat Bozok Üniversitesinin yürüttüğü akademik ve bilimsel çalışmalar ile bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülen ve planlanan projeler hakkında istişarede bulunuldu.

Rektör Yaşar, üniversitenin bilimsel üretkenliğini artırmak, yerel potansiyeli akademik bilgiyle buluşturmak ve Yozgat’ın kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Milletvekili Akgül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yozgat Bozok Üniversitemizin gelişimi ve bölgemizin kalkınması için yapılan her çalışmayı destekliyoruz. Sayın Rektörümüze nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar da misafirperverliğinden dolayı Akgül’e teşekkür ederek, üniversite–kent iş birliğini güçlendirecek çalışmaların süreceğini belirtti.