Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (ANKESOB)’a ziyaret etti.

TESKOMB Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Ar ile Başkanlık Divanını ziyaret ederek yeni dönem için hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyarette, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin önceki Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner de yer aldı.

Genel Başkan Akgül, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Hüseyin Ar ve Başkanlık Divanı üyelerine teşekkür etti.