Senato’da gerçekleşen iki aşamalı oylamada Barrack, 36 “hayır” oyuna karşı 60 “evet” oyu alarak ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak onay aldı.

Barrack, Senato’daki onay oturumunda Türkiye’nin NATO içerisindeki rolüne dikkat çekerek, “Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin katkıları saymakla bitmez” ifadesini kullanmıştı.

İŞ DÜNYASINDAN DİPLOMASİDE YENİ BİR İSİM

Thomas J. Barrack, Jr., Los Angeles merkezli Colony Capital LLC’nin (günümüzdeki adıyla DigitalBridge) kurucusu ve eski CEO’su olarak uluslararası yatırım ve emlak sektörlerinde tanınan bir isim. Şirketin 19 farklı ülkede faaliyet göstermesi, Barrack’ın küresel sermaye piyasalarındaki etkisini ortaya koyuyor.

Kariyerine finans hukuku alanında başlayan Barrack, 1970’li yıllarda Suudi Arabistan’da Aramco, Fluor ve Bechtel gibi büyük projelerde çalışarak Orta Doğu ile güçlü ilişkiler kurdu. Ardından gayrimenkul geliştirici Dunn International Corporation’da CEO, Wall Street firması E.F. Hutton’da ise kıdemli başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1980’li yıllarda Reagan yönetiminde İçişleri Bakan Yardımcılığı yapan Barrack, aynı zamanda yatırımcı Robert M. Bass ile birlikte çalıştı. 1987’de kurduğu Colony Capital ile milyarlarca dolarlık yatırımlara imza attı.

TRUMP’A YAKINLIĞI VE SİYASİ ROLÜ

Barrack, Başkan Trump’ın uzun yıllara dayanan yakın dostlarından biri olarak biliniyor. 2016’daki başkanlık seçimlerinde yemin töreni komitesinin başkanlığını üstlendi, 2024 seçimlerinde de Trump’ın kampanyasında aktif rol aldı. Trump, Aralık 2024’te yaptığı bir açıklamada, Barrack’ı “siyaset ve iş dünyasında saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim” olarak tanımladı.

YABANCI AJAN DAVASI VE BERAAT

Barrack, 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri adına yasa dışı lobicilik yapmak ve adaleti engellemek suçlamalarıyla yargılandı. Ancak 2022 yılında görülen davada tüm suçlamalardan beraat etti. Kendisi, yalnızca diplomasiye katkı sağlamaya çalışan bir iş insanı olduğunu savundu.

EĞİTİM VE ÖZEL YAŞAM

1947 yılında Los Angeles’ta dünyaya gelen Barrack, Lübnan kökenli bir Katolik Maruni aileden geliyor. Southern California Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi aldı, ardından San Diego Üniversitesi’nde hukuk doktorası yaptı. Fransa’da Sorbonne Üniversitesi’nde de eğitim gördü. Fransızca, Arapça ve İspanyolca dillerine bir ölçüde hakim.

Barrack, geçmişte Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından Légion d’honneur nişanına ve Pepperdine Üniversitesi’nden fahri hukuk doktorasına layık görülmüştür.