“Hayat Devam Ediyor” dizisiyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde uğradığı şiddet sonucu hastaneye kaldırıldı. 38 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Bir dönem kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile yaptığı evlilikle gündeme gelen Miraloğlu, eşinin vefatının ardından New Jersey eyaletine yerleşmişti. Burada yaşamını sürdüren oyuncunun, 78 yaşındaki Amerikalı bir iş insanı ile evlilik hazırlığı yaptığı sırada, kimliği açıklanmayan bir başka Amerikalı erkek tarafından darp edildiği öne sürüldü.

İddialara göre şiddet olayında Miraloğlu’nun kaburga kemikleri kırıldı ve bu kırıkların akciğere batması sonucu akciğer sönmesi yaşandı. Cerrahi müdahale ile hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen oyuncunun tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Olayı gündeme taşıyan sanatçı Onur Akay, Miraloğlu’nun kısa süre içinde taburcu edileceğini açıkladı. Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerika’da feci şekilde darp edildiğini öğrendiğim Meltem Miraloğlu’na acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

Meltem Miraloğlu, 13 Ocak 1987 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Miraloğlu, Mahsun Kırmızıgül’ün dikkatini çekerek televizyon kariyerine adım attı.

2011 yılında yayınlanan “Hayat Devam Ediyor” adlı dizide “Hayat” karakterini canlandıran oyuncu, bu performansıyla 2012 yılında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Ardından “Adını Kalbime Yazdım” (2013–2014) ve “Aşık” (2016) gibi projelerde rol aldı.

2016 yılında yönetmen Tayfur Aydın ile evlenen Miraloğlu, bir yıl sonra boşandı. 2019 yılında Patrick Grady ile yaptığı evlilik ise kısa süre sonra son buldu. Oyuncunun, eşinin vefatının ardından mirastan men edildiği ileri sürüldü.

Uzun süredir ABD’de yaşamını sürdüren Meltem Miraloğlu, geçimini temizlik işleri yaparak ve Türk yemekleri hazırlayarak sağlıyor.