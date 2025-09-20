Nail Abbas Sayar 1923 yılında Yozgat'ta doğdu. 1941'de Yozgat Lisesi'ni bitirdikten sonra 1945 yılında evlendi ve İstanbul'a yerleşti. 1946'da bir oğlu oldu. Oğlu bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Türkiye İktisat Tarihi dersleri veren Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar'dır. İstanbul Üniversitesi'nde Türkoloji eğitimi alırken maddi imkansızlıklar sebebiyle eğitimini yarıda bırakarak memleketi Yozgat'a döndü ve bir süre çiftçilikle uğraştı.

Hayatına Dair Bilgiler

Daha sonra yeniden İstanbul'a giderek matbaa kurdu, 1953'te tekrar Yozgat'a dönerek İstanbul'daki matbaasında 15 günde bir çıkarttığı gazeteyi Yozgat'ta yayımlamaya devam etti ve böylece Yozgat'ın Bozlak adlı ilk yerel gazetesini çıkartmış oldu. Yazmaya şiir ile başladı ve 1950'de roman türüne geçti. İlk romanı 'Yılkı Atı' kaleme alınışından çok sonra, 1970'de yayınlandı ve 1971 yılında TRT Roman Başarı Ödülü'nü aldı. Daha sonra, Hüseyin Karakaş ile Ünal Küpeli'nin yönetmenliğinde filme uyarlanmıştır.

Resim Sanatıyla Uğraştı

1989 yılında Ayvalık Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hanife Ender hanım ile ikinci evliliğini yaptı ve Ayvalık'a yerleşti. Aynı zamanda resim sanatıyla uğraşan Sayar, 1990'larda Ankara, Antalya, Ayvalık ve İzmir'de sergiler açtı. 12 Ağustos 1999 tarihinde İzmir'de hayatını kaybetti. Mezarı Yozgat'ta bulunan Çatak Mezarlığı'ndadır.