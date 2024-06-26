Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, gruptaki son maçına Çekya karşısında çıkıyor.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile karşılaşacak. EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başlayan Ay-yıldızlılar, Portekiz karşısında aldıkları 3-0'lık yenilginin ardından kritik Çekya mücadelesine odaklandı. Montella'nın kadro tercihleri tartışma konusu olurken, takımın performansı merakla bekleniyor.

ÇEKYA KARŞISINDA ZAFER HEDEFİ

A Milli Takım, Çekya karşısında galip gelmesi durumunda grubu ilk iki sırada tamamlayarak üst tura çıkacak. Olası bir mağlubiyet durumunda ise en iyi grup üçüncüsü olma şansını korumak için diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Galibiyet halinde milliler, D Grubu lideri Avusturya ile eşleşecek. En iyi üçüncü olarak üst tura çıkmaları halinde ise B Grubu veya C Grubu lideri olan İspanya ya da İngiltere ile karşılaşacaklar.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ SAKATLIKLAR

Milli takımda, Çekya maçı öncesinde önemli eksiklikler bulunuyor. Orkun Kökçü ve Mert Günok'un sakatlıkları devam ederken, Portekiz karşısında ceza alan Abdülkerim Bardakcı bu maçta forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci'nin kadroda yer alması beklenirken, Arda Güler'in de mücadelede yer alacağı bildirildi.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Çekya - Türkiye mücadelesi, bugün saat 22:00'de Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve Tabii uygulaması üzerinden de izlenebilecek.

MAÇIN ÖNEMİ VE OLASI SENARYOLAR

A Milli Takım, F Grubu'nda şu ana kadar 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3 puan topladı. Portekiz, grubun liderliğini garantilerken, Ay-yıldızlı temsilcimize grup ikinciliği için beraberlik yeterli olacak. Milliler, galibiyet ya da beraberlik halinde son 16 turuna adını yazdıracak. Mağlubiyet durumunda ise Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Eğer Türkiye, 6 grubun en iyi 4 üçüncüsü arasına girmeyi başarırsa yine üst tura yükselecek. Ancak hem Türkiye'nin mağlubiyeti hem de Gürcistan'ın galibiyeti halinde milliler elenecek.

TARİHÎ KARŞILAŞMALAR

A Milli Takım, Çekya ile daha önce 11 kez karşılaştı. Bu maçlarda her iki takım da beşer galibiyet alırken, bir maç berabere sonuçlandı. Türkiye, son olarak 19 Kasım 2022'de Gaziantep'te oynanan özel maçta Çekya'yı 2-0 mağlup etti.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye'nin sahaya Altay; Yozgatlı Mert Müldür, Kaan, Merih, Ferdi; İsmail, Hakan, Barış Alper, Yusuf, Kerem ve Kenan on biriyle çıkması bekleniyor.

A Milli Takım'ın bu kritik maçta göstereceği performans, EURO 2024'teki geleceğini belirleyecek. Tüm gözler Hamburg'daki bu önemli mücadelede olacak.